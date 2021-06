Accumula pene per oltre 3 anni di carcere, l'ultima per rapina. Fermato 28enne

Le iniziali del suo nome sono M.Z. e lui è un 28enne marocchino residente a Sant’Ambrogio di Valpolicella. Ieri, 18 giugno, i carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere a Montorio.

I militari lo hanno descritto come un giovane specializzato nei furti in locali pubblici e nei parcheggi delle discoteche di Verona. E nel gennaio del 2020, il ragazzo era stato scoperte ed aveva aggredito il proprietario dell'auto nella quale si era introdotto. Per questo, M.Z. si trovava agli arresti domiciliari in attesa della fine del processo a suo carico.

Riconosciuto colpevole di rapina e condannato, il 28enne è stato raggiunto anche dalle pene sospese che aveva annoverato per una serie di furti del 2017. Così, dopo aver sommato le condanne inflitte per i reati commessi fra il 2017 ed il 2020 e dopo aver sottratto i periodi passati in carcere o ai domiciliari, è risultato che M.Z. avrebbe dovuto scontare in carcere di tre anni nove mesi e ventotto giorni. Il provvedimento gli è stato notificato ieri dai carabinieri di Sant’Ambrogio di Valpolicella, che hanno rintracciato M.Z. e lo hanno trasferito alla casa circondariale scaligera.