Rintracciato a Bardolino e portato in carcere dai carabinieri per una rapina del 2006

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 aprile 2021, i carabinieri della stazione di Bardolino riferiscono di aver eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia, a carico di un trentottenne pregiudicato. Quest'ultimo è di origini siciliane, ma residente a Bardolino da diversi anni, e secondo quanto riportato dai militari dell'Arma sarebbe stato condannato ad una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione.

Il provvedimento, spiegano i carabinieri, è stato emesso in relazione ad una sentenza della Corte d’Appello di Brescia divenuta definitiva nell’ottobre dello scorso anno, con la quale il trentottenne è stato condannato per il reato di ricettazione e rapina, commessi nel 2006 nella provincia di Mantova. I carabinieri di Bardolino, ricevuto l'ordine di carcerazione, hanno immediatamente svolto gli accertamenti necessari sul conto del destinatario, grazie ai quali sono riusciti a rintracciarlo presso un’officina meccanica dove il trentottenne lavorava da qualche anno. L'uomo è stato quindi accompagnato presso gli uffici della locale stazione dei carabinieri per le formalità di rito e poi trasferito presso la casa circondariale di Verona Montorio, messo così a disposizione dell’autorità giudiziaria.