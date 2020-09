Prelevano un computer, materiale elettronico e si danno alla fuga: fuori trovano i carabinieri

Nel pomeriggio di venerdì 4 settembre i carabinieri di Cavaion Veronese riferiscono di aver arrestato ad Affi, nei pressi del centro commerciale, tre cittadini di nazionalità georgiana. Secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, i tre sarebbero usciti da un negozio e velocemente si sarebbero diretti presso un'autovettura parcheggiata poco distante.

Insospettiti da tale atteggiamento, i carabinieri spiegano quindi di aver proceduto ad un controllo, dal quale sarebbe emerso che i tre fermati, poco prima, avrebbero prelevato dal negozio di elettronica un computer ed altri accessori, nascondendoli sotto i vestiti. Una volta perquisita anche l'auto, i carabinieri riferiscono di aver trovato altri accessori elettronici di cui i tre fermati non avrebbero saputo giustificare il possesso. I tre sarebbero inoltre risultati già pluripregiudicati per reati della stessa tipologia e, secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, sarebbero a quel punto stati arrestati con l'accusa di "furto aggravato in concorso". I carabinieri riferiscono infine che la refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

Nella mattinata di oggi, sabato 5 settembre, si è quindi svolta l’udienza con rito direttissimo presso il tribunale di Verona. In base a quanto riportato dai militari dell'Arma, l'arresto dei tre è stato convalidato e il giudice ha poi disposto l’immediata liberazione. I carabinieri, infine, spiegano che sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza del materiale rinvenuto all’interno dell’autovettura, il tutto per un valore complessivo di circa 2.000 euro.