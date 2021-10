Passato burrascoso, arriva la quarta condanna e scatta il carcere per un giardiniere di 51 anni

I carabinieri di Cavaion Veronese riferiscono in una nota di aver arrestato «R.V., cinquantunenne della provincia di Verona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 19 ottobre scorso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Verona». Il provvedimento, spiegano i militari dell'Arma, si è reso necessario a seguito del cumulo di pene a 3 anni, 2 mesi e 8 giorni di reclusione e 1 anno e 10 giorni di arresto, scaturito dalle «diverse condanne definitive annoverate».

L’uomo, che presenterebbe infatti «innumerevoli precedenti», avrebbe collezionato ben tre distinte condanne: per «rapina» nel 2007, «furto aggravato» nel 2010 e «resistenza e lesioni a pubblico ufficiale» nel 2011, potendo godere, però, della sospensione condizionale della pena. Tale beneficio, spiegano tuttavia i carabinieri, è stato «revocato a seguito di una quarta condanna - sempre per rapina - del Tribunale di Verona, divenuta definitiva a giugno del 2018, a 3 anni e 1.000 euro di multa».

Secondo quanto si apprende, il provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria veronese era stato trasmesso per l’esecuzione ai carabinieri di Valdagno, dove l’uomo avrebbe fissato la sua ultima residenza, ma poiché l’interessato non sarebbe stato trovato in quel Comune, sono state diramate le ricerche anche ai comandi limitrofi dell'Arma. In tal senso, decisiva è stata la memoria dei carabinieri di Cavaion Veronese, i quali spiegano di essersi ricordati che l’uomo, in uno dei suoi trascorsi, era stato affidato proprio ad una comunità di recupero della zona. Dopo alcuni veloci accertamenti, i militari riferiscono di essere riusciti a rintracciare l’uomo a Costermano sul Garda, dove il cinquantunenne era anche riuscito a trovare un lavoro come giardiniere.

In ogni caso, giovedì mattina i carabinieri di Cavaion Veronese spiegano di aver «prelevato R.V. dalla sua abitazione», arrestandolo in esecuzione del suddetto ordine di carcerazione ed accompagnandolo presso la casa circondariale di Verona-Montorio. Qui l'uomo dovrà ora scontare il cumulo di pene ammontante a 3 anni, 2 mesi e 8 giorni di reclusione e a 1 anno e 10 giorni di arresto.