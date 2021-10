Nella bandana 46 dosi di rarissima (e costosa) eroina thailandese: 35 enne arrestato a Verona

La polizia di Stato spiega che tale tipologia particolare dei droga è conosciuta come «la thailandese», ovvero «una qualità di eroina molto rara che deve il suo nome all’area geografica in cui, storicamente, si è registrata la produzione più massiccia». La sua lavorazione, secondo ciò che viene riportato dagli esperti della questura scaligera, richiederebbe «più elevate competenze, maggiore attrezzatura, tempi più lunghi». E proprio in virtù di tutto questo, il maggior grado di raffinazione della sostanza comporta la «produzione di una quantità inferiore di prodotto finale» che, però, contiene alla fine «una percentuale di principio attivo molto più elevata rispetto all’eroina tradizionale». Questa caratteristica la rende anche «più costosa» e, quindi, «destinata ad acquirenti con una discreta capacità di spesa».

«Si tratta dell’eroina più pura tra quelle esistenti sul mercato. – ha precisato la dott.ssa Pellegrino, Dirigente delle Volanti della questura di Verona – Le 46 dosi sequestrate ieri (venerdì 22 ottobre, ndr) dagli agenti delle Volanti contenevano poco meno di 0.20 grammi ciascuna, una quantità modestissima, ma dagli effetti molto potenti». Più nel dettaglio, spiega sempre la polizia, la droga pari a circa 8 grammi complessivi, è stata trovata «all’interno di una bandana che lo spacciatore nascondeva quando è stato fermato in piazzale Atleti Azzurri». I poliziotti che stavano pattugliando la zona hanno quindi deciso di controllarlo, insospettitisi dopo aver visto «due uomini che lo avvicinavano per poi allontanarsi frettolosamente». Supponendo che potesse occultare sostanza stupefacente, gli agenti spiegao di essere subito intervenuti e di essere quindi riusciti a trovare la droga, sequestrata «insieme a 350 euro in contanti» che gli stessi agenti ritengono «verosimile provento dell’attività di spaccio».

L’equipaggio delle Volanti, dopo aver individuato il domicilio dell'uomo arrestato, riferisce infine di aver trovato al suo interno anche «altri 1.300 euro in contanti», in questo caso «denaro che il 35 enne aveva nascosto dentro un peluche». L’uomo, finito in manette per «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti», è comparso questa mattina davanti al giudice che in sede di rito direttissimo, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e rinviato l’udienza.