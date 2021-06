Furti e rapine ai danni di anziani: sgominata una banda dai carabinieri

/ Via Salvo D'Acquisto

I carabinieri di Verona, secondo quanto si apprende, stanno eseguendo 23 arresti tra Cantù, Bologna, Roma, Rho, Milano e Seregno di altrettanti componenti di una banda specializzata in furti e rapine ai danni di anziani. Inoltre, ulteriori 25 persone sarebbero poi state denunciate, in quanto ritenute responsabili di circa una sessantina di colpi. Gli indagati sarebbero tutti di etnia rom, con un'età compresa tra i 20 ed i 45 anni. I soggetti coinvolti risulterebbero residenti in Romania, ma dimoranti nel nord Italia.

Le indagini sarebbero iniziate ancora nell'ottobre 2019 da parte dei militari dell'Arma di Legnago che avrebbero al tempo scoperto nel Comune veronese la base logistica della banda. I capi di quest'ultima, infatti, avrebbero qui fornito supporto con ben 12 abitazioni e 55 autovetture intestate a dei prestanome o immatricolate all'estero. I carabinieri di Verona a mezzogiorno di oggi, venerdì 25 giugno, terranno una conferenza stampa per fornire tutti i dettagli sulla vicenda.