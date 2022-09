Annebbiato da alcol e gelosia accoltella 36enne, scattano gli arresti domiciliari

Durante una lite per gelosia aveva accoltellato un 36enne moldavo. I carabinieri di San Bonifacio lo hanno arrestato martedì scorso, 27 settembre, e lo hanno condotto alla sua abitazione dove dovrà restare agli arresti domiciliari.

I fatti risalgono allo scorso mese di aprile e si sono svolti al termine di una serata tra conoscenti, ad Albaredo d'Adige. La vittima avrebbe rivolto delle attenzioni nei confronti della compagna dell'aggressore, un uomo originario dell'Est Europa, il quale era ubriaco e in un impeto di gelosia ha colpito il 36enne con un preciso fendente all'altezza della milza usando un coltello da cucina della lama lunga circa 30 centimetri.

Il ferito ha raggiunto l'ospedale Fracastoro di San Bonifacio per le cure del caso. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di chirurgia, dove i sanitari hanno constatato la gravità del quadro clinico ed hanno informato i carabinieri. Da lì, gli investigatori dell'Arma hanno ricostruito i dettagli di quanto accaduto durante quella serata.

Ma solo martedì scorso, ad Albaredo d'Adige, i militari del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio hanno potuto dare esecuzione all'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti dell'aggressore. Il provvedimento era stato richiesto dalla Procure ed è stato emesso dalla sezione dei giudici per le indagini preliminari del tribunale di Verona. L'arrestato è ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravi, dato che le ferite sono state giudicate guaribili in oltre 40 giorni. In più, vengono contestate anche le aggravanti per aver commesso il fatto con un'arma, con premeditazione e per futili motivi.