Resistenza e minacce ai poliziotti, due arresti nel weekend di Ferragosto

Un 41enne aveva bevuto troppo ed era stato segnalato dalla titolare di un bar di Via Centro. Un 32enne, invece, si aggirava con fare sospetto vicino ai condomini di Via Galliano

Per il weekend di Ferragosto, il questore di Verona Ivana Petricca ha predisposto controlli speciali durante i quali gli agenti delle Volanti hanno arrestato due cittadini stranieri in due distinti interventi. Per entrambi però l'accusa è stata di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Il primo intervento ha visto impegnati i poliziotti sabato sera, 14 agosto, verso le 20. Gli agenti sono intervenuti in un bar di Via Centro dove la titolare aveva segnalato la presenza di un cliente ubriaco e particolarmente molesto. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato la persona segnalata: un 41enne di origini romene, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo aveva bevuto troppo e si è da subito dimostrato poco collaborativo al controllo di polizia, opponendosi attivamente agli agenti e minacciandoli. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, il 41enne è stato anche sanzionato per ubriachezza.

Ieri mattina, il cittadino straniero è comparso davanti al giudice che, dopo aver convalidato l'arresto, lo ha condannato a 4 mesi di reclusione con pena sospesa.

Episodio analogo si è verificato nella notte tra sabato e domenica, quando un 32enne marocchino è stato arrestato per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il giovane era stato segnalato intorno alle 3 da un residente di Via Galliano, che lo aveva notato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’area condominiale. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno individuato il 32enne, che non è riuscito a giustificare la sua presenza in quel luogo nel cuore della notte e si è comportato in modo ostile e aggressivo con i poliziotti. L'uomo non ha voluto fornire le proprie generalità, si è opposto all'identificazione ed ha iniziato ad inveire contro i poliziotti. Il 32enne ha mantenuto un atteggiamento poco collaborativo e ostruzionistico anche durante il tragitto verso la questura e negli uffici di Lungadige Galtarossa, dove il cittadino è stato trattenuto fino alla mattinata di ieri in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte la settimana.