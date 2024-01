Arresti e denunce nel weekend delle volanti: una donna viene rapinata del cellulare in corso Milano

Furto e rapina: questi i reati contestati ai 3 individui arrestati negli ultimi 3 giorni dalle volanti della polizia di Stato di Verona, mentre altri 9 sono stati i denunciati per tentato furto in concorso, lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione delle norme sull’immigrazione clandestina.

Circa 220, invece, le persone identificate d’iniziativa dalle 65 pattuglie delle volanti dispiegate sul territorio cittadino nel weekend appena trascorso.

Questi i risultati di un’attività di prevenzione svolta dal personale della questura di Verona, che negli ultimi 3 giorni ha consentito di individuare gli autori dei reati di furto contestati ed il responsabile di una rapina consumata domenica ai danni di una cittadina francese.

Dona rapinata

L’ultimo episodio risale a domenica pomeriggio, quando una donna è stata bloccata da un uomo di origini marocchine mentre passeggiava in Corso Milano, il quale, impedendole di andare avanti, l’avrebbe strattonata riuscendo a strapparle di mano con violenza il cellulare, per poi scappare nonostante i vari tentativi dei passanti di fermarlo. A dare l’allarme al 113 è stata la stessa vittima, che ha prontamente fornito all’operatore della sala Radio una dettagliata descrizione dell’uomo e dei capi di abbigliamento che aveva addosso.

Sono bastati pochi momenti e il giovane si sarebbe trovato davanti una volante intervenuta in seguito alla segnalazione. Vani i suoi tentativi di sbarazzarsi del cellulare e di sfuggire ai poliziotti: quest'ultimi sono riusciti a bloccarlo e a recuperare il telefono che è stato restituito alla legittima proprietaria.

Irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti per ricettazione, furto e lesioni personali, l'uomo è stato quindi tratto in arresto per rapina e denunciato per lesioni personali. Lunedì mattina, all'esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Furti

La polizia di Stato è intervenuta anche in una serie di esercizi commerciali oggetto di episodi di furto tentato e consumato: tra venerdì e sabato, infatti, una 22enne spagnola è stata denunciata dopo che aveva tentato di appropriarsi, presso il supermercato Esselunga di viale del Lavoro, di merce per un valore complessivo di circa 240 euro.

Un 32enne tunisino ed una 52enne veronese invece, sono stati arrestati rispettivamente per furto semplice ed aggravato presso la Coin di via Cappello ed il supermercato Lidl di via Zannoni. In entrambe le circostanze è risultato fondamentale l’apporto degli addetti la sicurezza che, sorpresili in flagranza, hanno prontamente allertato le forze dell'ordine.