Carabinieri davanti alla stazione di Porta Nuova: un arresto e cinque denunce

Un arresto, cinque denunciati e tre segnalati alla Prefettura e sanzionati per uso personale di sostanza stupefacente; questo l'esito di un servizio straordinario di controllo eseguito dai carabinieri in Piazzale XXV Aprile, a Verona. Un servizio che ha avuto come fine quello di intensificare la presenza e la percezione di sicurezza nell'area esterna della stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Sono stati sottoposti a controllo 115 persone e 46 veicoli, oltre che tutte le fermate degli autobus e diversi esercizi pubblici, in cui sono state effettuate mirate verifiche per il rispetto della normativa emergenziale anti-Covid.

Nello specifico, i militari della sezione operativa hanno arrestato un uomo straniero, sorpreso a cedere hashish ad un acquirente e trovato in possesso di 44 grammi della medesima sostanza. Sempre in Piazzale XXV Aprile, i carabinieri hanno denunciato un cittadino extracomunitario per spaccio. Mentre le altre denunce sono a carico di due soggetti, trovati in possesso di arnesi da scasso ed atti ad offendere. Infine, durante i controlli stradali, una persona è stata denunciata poiché in possesso di alcune dosi di hashish, celate all’interno della sua vettura ed un'altra è stata sorpresa a violare il provvedimento di isolamento sanitario, poiché positivo al Covid-19.