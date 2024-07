Maxi operazione della polizia di Stato a Verona per sgominare un'ampia rete criminale attiva soprattutto in stazione

La polizia di Stato di Verona ha fatto sapere di aver dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone 26 custodie cautelari in carcere e 7 divieti di soggiorno nella provincia di Verona, nei confronti di altrettanti cittadini indagati, tutti di origine marocchina. Questi risulterebbero avere diversi «precedenti penali», nonché essere «senza fissa dimora ed irregolari sul territorio nazionale». Secondo quanto comunicato dalla questura, si tratterebbe di «un’ampia rete criminale solidamente intrecciata e specializzata nella commissione seriale di vari reati, soprattutto contro il patrimonio, spesso accompagnati dall’uso della violenza».

La polizia ha spiegato di aver applicato un modello di investigazione «innovativo» e che punta alla «sostenibilità processuale con fatti gravi e reiterati attribuiti ad ogni singolo indagato». Nel complesso sono occorsi dieci mesi (da agosto 2023 a maggio 2024), durante i quali si sarebbero verificati «scippi, rapine, accoltellamenti, minacce e violenze agite da uno o più appartenenti al gruppo e sempre nella stessa zona territoriale», vale a dire quella della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e di Piazzale XXV Aprile che, a quanro rivelato dalla polizia, sarebbe stata la «principale sede operativa e di ritrovo» dei vari soggetti coinvolti.

Aggressioni a vittime casuali, ma anche una spedizione punitiva mirata

L'attività di indagine è stata coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Verona e avviata dalla sezione di polizia giudiziaria del Compartimento polizia ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige, insieme alla squadra mobile scaligera nel novembre 2023. Una lunga attività di indagine protrattasi per mesi, durante i quali, mentre gli indagati avrebbero continuato ad agire violenze, gli investigatori tuttavia stavano già raccogliendo prove e ricostruendo «punto per punto ogni singolo episodio».

«Un modus operandi consolidato e ripetuto con facilità e spregiudicatezza nella stessa zona, - spiega una nota della questura di Verona - caratterizzata da un continuo via vai di persone: un vero e proprio sistema operativo rafforzato dallo stretto legame di solidarietà tra gli indagati, sempre pronti a sostenersi e a spalleggiarsi nella commissione dei delitti in danno di vittime casuali, spesso avvicinate con una scusa e poi aggredite di spalle da un complice o, nei casi più gravi, allontanate con la forza, minacciate, aggredite e infine rapinate».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maxi operazione polizia di Stato 23 luglio 2024 / video ufficio stampa questura di Verona

In base a quanto è stato rivelato dalla polizia di Stato, tra gli indagati figurerebbero anche «il ventitreenne ed il ventiquattrenne marocchino, già in carcere dopo il fermo eseguito lo scorso 5 giugno dalla polizia di Stato». In base alle ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, i due avrebbero infatti partecipato, insieme ad altri quattro complici, ad una vera e propria «spedizione punitiva» ai danni di un connazionale che, due settimane prima, aveva tentato invano di salvare un ragazzo di nazionalità somala finito nel canale Camuzzoni. Ritenuto quindi «colpevole per aver collaborato con la polizia», il soggetto vittima della spedizione punitiva sarebbe stato «sorpreso di notte nel sonno, legato mani e piedi, torturato e rapinato». Dalla questura sottolineano come si sarebbe trattato di «un atroce pestaggio» che testimonierebbe «la spregiudicatezza degli indagati nei confronti delle forze di polizia cui, talvolta, si sono opposti anche con violenza, come è emerso chiaramente da altri episodi raccolti dagli investigatori».

Ad ulteriore riprova della loro spregiudicatezza ed indifferenza anche verso le autorità di pubblica sicurezza, sempre dalla questura di Verona viene rimarcato «il dato che alcuni degli arrestati risultavano già destinatari di provvedimenti del questore, come il Daspo Willy, che tuttavia non hanno esitato a violare perseverando nella loro condotta illecita».

Stranieri irregolari rintracciati e accompagnati alla frontiera

Secondo quanto riportato dalla nota delle questura di Verona, contestualmente alla vasta operazione di polizia giudiziaria odierna, con l’ausilio della Direzione centrale dell’immigrazione, si è svolta inoltre anche «un’operazione di polizia ad alto impatto», finalizzata al «rintraccio di stranieri irregolari per assicurarne l’espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera». Entrambe le fasi, in base a quanto si apprende, hanno visto in campo 140 unità tra donne e uomini della polizia di Stato, oltre che della polizia ferroviaria e della squadra mobile scaligera, inviati anche da altre questure dal Servizio centrale operativo e dal Servizio immigrazione.

A supporto delle operazioni anche il Servizio controllo del territorio ed il Servizio reparti speciali con equipaggi UOPI (Unità Operative di Primo Intervento, ndr) e del reparto prevenzione crimine, unità cinofile, reparto mobile e reparto volo. Nei confronti degli indagati il questore ha anche emesso 44 misure di prevenzione, tra avvisi orali e Daspo Willy. Ulteriori 17 indagati sono ancora ricercati e, assicurano dalla questura scaligera, «verranno arrestati nelle prossime ore».