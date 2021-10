Furto, trasporto di tabacco, documenti falsi: tre arresti in un weekend al Catullo

Quella appena trascorsa è stata una settimana di lavoro decisamente intenso per il personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Aeroporto di Verona, conclusasi con altri tre arresti al Valerio Catullo, che seguono quello di martedì scorso nei confronti di un cittadino moldavo condannato per il reato di traffico di essere umani ed ora in carcere a Montorio per scontare la pena di 23 anni di reclusione.

Sono tre infatti i cittadini stranieri caduti nella rete dei controlli della Polaria al Catullo durante il weekend.

Il primo arresto è stato operato nei confronti di un altro cittadino moldavo di 38 anni, giunto a Verona con il volo da Chisinau e risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino nel 2015 per reati di importazione e trasporto illecito di tabacco. Dovrà scontare presso il carcere di Montorio una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre il pagamento di una multa di 40 mila euro.

Il secondo è stato eseguito nei confronti di un cittadino albanese di 36 anni, questa volta proveniente con il volo da Tirana, colpito da un ordine di carcerazione per cumulo pene per i reati di concorso in furto aggravato commesso in diverse province italiane, oltre che per evasione dagli arresti domiciliari. Dovrà scontare presso la casa circondariiale veronese una pena di un anno e sei mesi di reclusione.

L’ultimo invece ha visto una cittadina di origine georgiana di 43 anni in manette, dopo che al controllo passaporti, mentre in procinto d’imbarcarsi sul volo diretto a Birmingham, ha esibito ai poliziotti un passaporto biometrico risultato compendio furto dalle Autorità lettoni.

Dalla verifica documentale, effettuata mediante le sofisticate apparecchiature in dotazione alla Polizia di Frontiera Aerea, è risultato che la pagina contenente i dati anagrafici e la fotografia era stata falsificata.

Una volta accompagnata negli uffici di Polizia, la donna ha confessato di essere di origine georgiana e di aver tentato di attraversare la frontiera con un documento e generalità false per poter raggiungere la Gran Bretagna.

A seguito di quanto accertato dalla Polizia aeroportuale, A. K. È stata arrestata per il reato di Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, nonché ricettazione. Giudicata per direttissima, la donna è stata condannata ad un anno di reclusione e a 600 euro di multa, con la concessione della pena sospesa.