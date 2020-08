Sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Crotone trovato a Verona

I carabinieri di Verona hanno arrestato un uomo di 55 anni sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Crotone. Le iniziali del nome dell'arrestato sono F.M. ed i carabinieri lo hanno notato in Via Goffredo Mameli. Il 55enne procedeva a piedi con disinvoltura, sperando di non essere visto dai militari. Gli uomini dell'Arma, però, lo conoscevano a causa di precedenti vicende in cui era rimasto coinvolto e lo hanno bloccato.

Dopo aver accertato la violazione, i carabinieri hanno accompagnato F.M. in caserma per gli accertamenti di rito. Il sorvegliato si era già reso responsabile di recenti e analoghe violazioni ed è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa mattina, dopo la convalida di arresto, l'imputato ha patteggiato otto mesi di reclusione.