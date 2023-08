Condannato per truffa e ricercato in mezzo mondo, arrestato finto chirurgo plastico

Aveva solo la terza media, ma con dei documenti falsi è riuscito per più di 15 anni a praticare abusivamente la professione di medico specialista in chirurgia plastica ed estetica. Una truffa operata all'estero e in Italia, anche in provincia di Verona, dove nel 2010 il 43enne mestrino Matteo Politi era stato scoperto e denunciato.

Dopo essere stato condannato, l'uomo era ricercato in tutto il mondo e secondo gli investigatori si sarebbe potuto nascondere anche ad Hong Kong. In realtà, Matteo Politi era a Marghera, dove ieri, 22 agosto, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Venezia.

Come riferito da VeneziaToday, il 43enne era stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di truffa e falsificazione di documenti. Reati che gli hanno permesso di esercitare in modo abusivo la professione medica all'estero, soprattutto in Romania. Tra marzo e dicembre 2018, Matteo Politi aveva usato un nome falso per eseguire interventi in diverse strutture sanitarie di Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro. Nove le vittime del suo raggiro in Romania, paese da cui il finto medico si era allontanato l'anno scorso per sfuggire alla cattura da parte delle forze dell'ordine.

Dopo la sua fuga dalla Romania, le ricerche di Matteo Politi si sono allargate, arrivando anche ad Hong Kong. Ma alla fine, il latitante è stato trovato nel Veneziano, la sua terra d'origine, dove aveva trovato un lavoro in un albergo di Mestre. L'arresto è stato operato dai carabinieri del capoluogo veneto, i quali hanno poi allertato il servizio per la cooperazione internazionale di polizia ed hanno portato il 43enne nel carcere di Santa Maria Maggiore, in attesa dell'estradizione.