Arrestato in stazione a Verona: è accusato dell'omicidio di un uomo di 33 anni

Le indagini per l'omicidio di Badr Ettouri, morto lo scorso 30 maggio a 33 anni dopo essere precipitato nel vuoto in via Cesare Lombroso, nell'area ex So.Ge.Mi a Milano, hanno portato la Polizia di Stato ad arrestare un 29enne a Verona.

Come spiegano i colleghi di MilanoToday, si tratta di un cittadino marocchino irregolare in Italia che i poliziotti, coordinati dalla procura della Repubblica di Milano, hanno fermato in quanto gravemente indiziato dell'omicidio del connazionale Ettouri, un clochard a sua volta irregolare nel nostro Paese. La dinamica e il movente della morte, avvenuta di notte, sono ancora al vaglio della Squadra Mobile di Milano, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Bruna Albertini e dell'aggiunto Laura Pedio.

I primi accertamenti farebbero ipotizzare che la tragedia si sarebbe verificata in seguito ad una colluttazione tra l'arrestato e la vittima sul ballatoio di un magazzino abbandonato all'interno dell'ex area So.Ge.Mi. Alla base della lite ci sarebbe stata una questione economica relativa alla vendita di refurtiva e al culmine del diverbio, che avrebbe portato allo scontro fisico, il 29enne avrebbe spinto Ettouri oltre la balaustra, facendolo cadere da un'altezza di circa 7 metri.

Il 33enne sarebbe morto sul colpo a causa del violento schianto, mentre il presunto omicida sarebbe scappato dopo il fatto, rendendosi irreperibile fino a domenica scorsa, quando è stato fermato nella stazione di Verona dagli agenti della polizia ferroviaria di Porta Nuova, verosimilmente nel tentativo di allontanarsi ulteriormente.

Nella mattinata di giovedì 17 giugno il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha convalidato il fermo del presunto autore del delitto, il quale è stato condotto nel carcere di Montorio, e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Milano per la prosecuzione dell'attività d'indagine.