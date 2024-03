Anfetamina, cocaina, marijuana e hashish a Veronetta, pusher arrestato

È finito in carcere il 39enne domiciliato a Veronetta trovato la scorsa settimana con un considerevole quantitativo di droga.

Il presunto pusher è stato individuato dagli agenti di polizia, indirizzati da una serie di segnalazioni circa un sospetto viavai in Via Cantarane. Mercoledì scorso, 6 marzo, gli operatori della sezione antidroga della squadra mobile scaligera hanno identificato il sospettato intorno alle 11.15. L'uomo è stato trovato in possesso di 648,5 grammi di anfetamina, 20 grammi di cocaina, 365 grammi di marijuana e 6,31 grammi hashish. Inoltre, il 39enne aveva anche tre bilancini di precisione funzionanti probabilmente usati per pesare le dosi di stupefacente, oltre ad involucri ed altro materiale per il confezionamento della droga.

Quanto rinvenuto a seguito della perquisizione personale e locale è stato sequestrato.

L’arresto dell’uomo è stato convalidato venerdì. E il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.