Arrestato dalla Polizia su ordine del Tribunale di Verona: doveva scontare un giorno di carcere

Doveva scontare un residuo di pena di un solo giorno ed è stato quindi portato in carcere per 24 ore. È stata la polizia di Milano, nella giornata di domenica, a mettere le manette ai polsi di un 30enne cittadino moldavo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Verona.

Come riferiscono i colleghi di MilanoToday, l'arresto è stato compiuto al termine di un controllo casuale in via Sammartini, dove una Volante ha fermato un'auto con a bordo due persone: una volta identificato il 30enne, gli agenti hanno scoperto che sulla sua testa pendeva una condanna per il reato di furto aggravato.

I poliziotti hanno dunque arrestato l'uomo e lo hanno accompagnato nel carcere di Bollate, dove ha scontato il giorno di carcere che gli restava, tornando in libertà nella giornata di lunedì.