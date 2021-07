Già arrestato per furto aggravato, non rispetta le prescrizioni del giudice e finisce in carcere

Il 36enne è finito nuovamente in manette grazie ai carabinieri di Verona, che per l'ennesima volta lo avrebbero sorpreso a violare il provvedimento cautelare

In seguito all'arresto per furto aggravato avvenuto a giugno, gli era stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Verona, ma il 36enne cittadino marocchino, già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi giudiziari, avrebbe continuato imperterrito a violare tali prescrizioni.

Per questo motivo i carabinieri della sezione radiomovile della Compagnia di Verona, dopo averlo puntualmente segnalato ogni volta, lo hanno arrestato due notti fa in forza di un provvedimento cautelare emesso dal Gip in conseguenza delle ripetute violazioni.

L’uomo, pertanto, attenderà la celebrazione del dibattimento nel carcere di Montorio.