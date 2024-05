Trovato con 50 grammi di hashish, 19enne condannato a 2 anni e 6 mesi

Lo hanno trovato sul monopattino con poco più di tre grammi di hashish, ma in casa ne aveva molto di più. Un 19enne è stato quindi arrestato la notte scorsa a Verona e questa mattina per lui è arrivata anche la condanna.

L'arresto è stato operato da una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri impegnata in una perlustrazione nelle vicinanze dell'ospedale di Borgo Trento. I militari avevano notato che il giovane sul monopattino aveva cambiato velocemente direzione alla vista degli uomini in divisa. Il comportamento aveva fatto sorgere sospetti negli operatori che hanno proceduto al controllo.

L’intuito dei carabinieri ha trovato conferma nei tre grammi di hashish contenuti nelle tre bustine trovate addosso al 19enne. L'operazione è stata così estesa alla dimora del giovane, nel capoluogo, dove la perquisizione ha portato al sequestro in tutto di 49 grammi di hashish, di materiale per il confezionamento delle dosi, di un bilancino e di 1.080 euro in contanti.

Il 19enne è stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in Via Salvo d’Acquisto. E questa mattina, in tribunale il giudice ha convalidato l’arresto ed ha condannato il giovane a due anni e sei mesi di reclusione e alla pena pecuniaria di 6mila euro.