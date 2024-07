Venne fermato dalla Polstrada di Verona mentre tornava dall'Olanda con 15 chili di cocaina: rimpatriato

Ne 2018 era stato arrestato per il possesso di circa 15 chili di cocaina ed ora verrà rimpatriato.

Ad accompagnarlo alla frontiere, nella giornata di venerdì 12 luglio, è stata la polizia di Stato di Padova su provvedimento del questore patavino Marco Odorisio, come riferiscono i colleghi di PadovaOggi. Si tratta di un 50enne di origini marocchine entrato in Italia a giugno 2010 con regolare visto per lavoro subordinato e che nel 2015 ha ottenuto dalla questura di Milano un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

L'uomo è finito in manette nell'aprile 2018 grazie alla polizia stradale di Verona, che lo ha fermato in A4 mentre stava facendo ritorno dall'Olanda con oltre 15 chili di cocaina in auto, suddivisi in 14 panetti. Fatto per il quale nel 2019 è stato condannato, con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trento, alla pena di anni 8 di reclusione ed al pagamento di 80 mila euro di multa e interdizione perpetua dai Pubblici Uffici.

Il 30 giugno 2020 il questore della provincia di Padova ha decretato la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di cui lo stesso era titolare da ormai 5 anni in quanto ritenuto persona socialmente pericolosa e, una volta divenuto irregolare sul territorio, nella giornata di venerdì il 50enne è stato rimpatriato nel proprio Paese di origine a seguito della sua scarcerazione.