Ultimati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato quindi tratto in arresto ed associato al carcere di Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dove dovrà scontare una pena di sei anni e sei mesi di reclusione .

Da un controllo documentale, infatti, gli agenti della Polizia di Stato hanno riscontrato che, a suo carico, pendeva un ordine di cattura emesso lo scorso marzo dalla Procura presso il Tribunale ordinario di Brescia, per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2011 e il 2014 .

Un 56enne di origini senegalesi, residente in provincia di Brescia, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì dalla Polizia di Frontiera all’aeroporto Catullo di Verona, subito dopo essere atterrato con il volo proveniente da Dakar.

/ Via Aeroporto

Condannato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, viene arrestato al Catullo e portato in carcere