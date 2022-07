Ucciso da un fendente nel Rodigino, il presunto assassino arrestato in un bar della Bassa

Si è conclusa nel pomeriggio di lunedì la ricerca del presunto responsabile dell'omicidio di Alasri Abdennebi, avvenuto nelle prime ore di domenica a Lendinara, in provincia di Rovigo. I carabinieri di Villafranca infatti hanno arrestato Mogammed Ben Soltana, 31enne marocchino senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale.

Dopo la morte del 30enne residente a Oppeano, raggiunto da un fendente che aveva reciso l'arteria femorale mentre cercava di sedare una lite all'interno di un casolare, le indagini dei militari avevano preso subito il via. Gli accertamenti, come riferisce Ansa, hanno portato gli investigatori nella Bassa, dove il 31enne era già stato visto in passato e dove infatti è stato rintracciato in un bar di Bovolone.

Finito in manette, l'uomo è stato poi condotto nel carcere di Montorio.