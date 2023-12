Arrestato 29enne con due etti e mezzo di cocaina nei calzini e nelle mutande

È stato rinchiuso agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza in provincia di Verona, il 29enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Brescia dopo un inseguimento. Il giovane è ritenuto un intermediario tra i trafficanti di stupefacenti e i pusher bresciani. Ed al momento dell'arresto è stato trovato in possesso di due etti e mezzo di cocaina.

Il 29enne risulta residente nel Veronese ma, come riferito da BresciaToday, da un po' di tempo si era spostato a Brescia, nella zona di Via Milano, attirando l'attenzione della polizia locale. Durante uno spostamento del sospettato in auto, gli agenti hanno deciso di inseguirlo. Il giovane, però, non si è fermato e si è fatto inseguire fino alla Tangenziale Ovest di Brescia in auto. Il 29enne ha poi lasciato la sua vettura ed ha proseguito a piedi, ma è stato braccato e arrestato dagli agenti, che gli hanno trovato la cocaina nascostra nei calzini e nelle mutande.