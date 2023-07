Aveva in casa un arsenale di armi rubate e droga: 39enne portato in carcere

Un 39enne italiano residente in provincia è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Verona, con il supporto dei militari della Compagnia di San Bonifacio, in quanto nel garage della sua abitazione avrebbe detenuto illegalmente armi e munizioni.

Nel corso della perquisizione, i militari avrebbero recuperato 6 fucili e numerose munizioni di vario calibro: il tutto risultava essere stato rubato durante un furto in abitazione messo a segno nel marzo di quest'anno a Grezzana. Inoltre l'uomo è stato trovato in possesso anche di 134 grammi di marijuana e di 18 di hashish.

Il 39enne è stato dunque arrestato con le accuse di ricettazione, detenzione abusiva di armi da fuoco e munizioni, oltre a detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ed è stato dunque condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.