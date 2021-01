Ricercato dopo un furto, viene scovato dai carabinieri di San Bonifacio e arrestato

Doveva scontare una pena detentiva di 6 mesi e 27 giorni per un episodio di "scippo" che avrebbe commesso nel Comune di Viareggio e del quale era stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di Lucca. Si tratta, secondo ciò che riferiscono i carabinieri di San Bonifacio, di un 27enne marocchino già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e rintracciato nelle scorse ore dai militari dell'Arma.

I carabinieri di San Bonifacio, insieme al personale del 4° Battaglione carabinieri "Veneto", sono infatti impegnati da giorni in servizi di controllo straordinario del territorio, in particolare per la prevenzione di reati predatori e per il rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Sars-Cov-2 in tutto l'Est veronese. L’uomo, pur sentendosi sicuro essendo in un’altra provincia, non è però sfuggito al controllo dei militari dell’Arma, i quali spiegano di averlo poi accompagnato in carcere dove dovrà scontare la sua condanna definitiva.