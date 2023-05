«Ciao piccolo angelo». Dolore a Torri e Garda per Arianna Vedovelli, morta a 12 anni

Si celebra alle 15 di questo pomeriggio, 25 maggio, nella chiesa parrocchiale di Torri del Benaco il funerale di Arianna Vedovelli, la 12enne malata di distrofia muscolare deceduta lunedì scorso. Una morte che ha addolorato i familiari e le comunità di Torri del Benaco e di Garda.

Arianna Vedovelli viveva con la famiglia a Torri, ma frequentava la scuola media di Garda, dove studia anche suo fratello Nicolas, di un anno più grande. Lunedì, la 12enne era andata a scuola, ma dopo la prima ora non si è sentita bene. Un evento capitato altre volte in passato e giustificato dalla sua malattia. I familiari l'hanno dunque riportata a casa, dove nel giro di qualche ora Arianna è morta.

La notizia è stata comunicata subito ai compagni di scuola, che hanno voluto realizzare dei cartelloni per ricordarla, e si è poi diffusa a Torri e a Garda, dove le amministrazioni comunali hanno espresso il dolore dei cittadini con due messaggi pubblicati su Facebook. «Piccola Arianna - ha scritto il sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra - Io e tutta la nostra comunità siamo rimasti sgomenti. La tua forza e i tuoi sorrisi sono un ricordo dolcissimo per tutti noi che ti abbiamo conosciuta. Veglia da lassù sulla tua famiglia e dà loro quella stessa forza che avevi tu, affinché possano trovare consolazione e conforto in questo momento di profondo dolore e smarrimento. Ciao piccolo angelo». Mentre il Comune di Garda ha scritto: «Ci ha lasciato la piccola Arianna, una studentessa delle nostre scuole di Garda, ed è una perdita che lascia dentro un grande vuoto. Tutta l'amministrazione, dolorosamente colpita nel profondo, porge le più sincere e sentite condoglianze a tutta la famiglia della piccola Arianna in questo momento di dolore e sgomento. Ciao Arianna, proteggi la tua famiglia da lassù».

Benacensi e gardesani, questo pomeriggio, si stringeranno attorno alla famiglia durante il funerale. E all'esterno della chiesa sarà allestita una raccolta fondi per la ricerca sulla distrofia muscolare e per la Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). La famiglia di Arianna ha infatti chiesto di non inviare fiori ma offerte in favore di questa associazione.