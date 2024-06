Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria su Ponte Risorgimento: torna regolare la circolazione stradale

Stando a quanto annunciato dal Comune di Verona, si concludono oggi, mercoledì 5 giugno, i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei giunti di dilatazione dell'impalcato di Ponte Risorgimento. A partire dal primo pomeriggio, infatti, saranno percorribili al traffico entrambe le semicarreggiate.

Da Palazzo Barbieri hanno poi fatto sapere che nelle prossime settimane saranno effettuati alcuni interventi sui marciapiedi per la sostituzione delle coperture dei giunti e di alcune pietre della pavimentazione e la rimessa in quota di alcuni chiusini. «I lavori sul ponte - ricordano dal Comune - sono iniziati lo scorso 6 maggio e per tutto il periodo d’intervento la viabilità è sempre stata garantita con la circolazione alternata nei punti non interessati dal cantiere».

In merito è intervenuto anche l’assessore alle strade Federico Benini: «Il crono programma è stato regolarmente rispettato, permettendo la conclusione dei lavori nei tempi previsti. Nonostante l’importante intervento, abbiamo strutturato una soluzione alternata di cantierizzazione che ha consentito di mantenere il ponte sempre percorribile in un punto strategico della città. L’obiettivo è quello di realizzare opere riducendo al minimo, quando è possibile, il disagio alla popolazione».