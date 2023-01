Cantiere Tav a San Michele, lunedì la riapertura del sottopasso del porto e la nuova rotonda in Corso Venezia

Lunedì 23 gennaio, alle ore 14, riaprirà al traffico il sottopasso di via Porto San Michele, interessato dal grande cantiere per la realizzazione della linea ferroviara Alta Veloctità/Alta Capacità. Lo ha annunciato il Comune di Verona quest'oggi, sabato 21 gennaio, in una nota nella quale viene spiegato che sono infatti terminate le operazioni di collaudo statico dell'opera, neessarie per certificare la sicurezza dell'infrastruttura.

Da lunedì verrà quindi ripristinato il collegamento con il quartiere di Porto San Pancrazio che andrà ad allegerire la viabilità di tutta la zona. In base a quanto si apprende, sempre lunedì pomeriggio, intorno alle ore 15.30, sarà aperta anche la nuova rotonda in corrispondenza del nuovo supermercato su Corso Venezia.