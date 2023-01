Lunedì 23 gennaio sarà una giornata "epocale" per la viabilità veronese: «Direttrice ad est del capoluogo torna alla normalità»

«Giornata importante quella di lunedì 23 gennaio con tre novità per la viabilità, già molto provata negli ultimi mesi». Lo evidenzia il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura che poi ricorda: «Si inizia alle 8 con la riapertura della tangenziale sud a Vago di Lavagno, con i due svincoli e con una nuova carreggiata da parte dell'Autostrada Brescia-Padova, dopo il lungo cantiere che ha messo in sofferenza tutta l'area in particolare quella attorno a San Martino Buon Albergo».

Alle ore 14, come specificato sempre nella nota della polizia locale ed annunciato ieri dal Comune di Verona, «sarà poi la volta del sottopasso di via Porto san Michele, chiuso per i lavori della TAV Verona-Vicenza». Alle 15.30, inoltre, «verrà aperta la rotonda di viale Venezia nei pressi di un nuovo supermercato».

Si tratta di tre interventi che, sottolinea il comando della polizia locale, «andranno a togliere pressione nella zona est della città e che permetteranno di ridurre i disagi degli automobilisti in queste giornate condizionate anche dal maltempo». In base a quanto si apprende, nel frattempo si stanno anche «ultimando i lavori dell'Autobrennero per la bretella al casello di Verona Nord, che potrebbe finalmente essere riaperta con le due nuove corsie già entro fine gennaio, con un cantiere che ha provocato lunghe code per chi proviene dalla Valpolicella».

Per i cantieri cittadini, sul posto sarà presente la polizia locale che ha già gestito in queste settimane le code e i rallentamenti nelle ore di punta. L'invito agli automobilisti da parte del comandante Altamura è quello di «verificare la segnaletica ripristinata come il semaforo tra viale Venezia e via Porto San Michele e di prestare attenzione alla guida».