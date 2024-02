Cantiere Tav a San Michele Extra: aperto il sottopasso pedonale che collega via Campagnole e via Dietro Salieri

Nella giornata di lunedì 5 febbraio è stato aperto il nuovo sottopasso pedonale che collega via Campagnole con via Dietro Salieri e Madonna di Campagna. Dal Comune di Verona sottolineano che si tratta di «un importante intervento in una zona da mesi interessata dai lavori del cantiere per la realizzazione della nuova linea Alta Velocità».

L’amministrazione, da inizio dell’opera, spiega di aver chiesto di poter coordinare l’andamento dei lavori per poter mantenere sempre un collegamento pedonale tra la zona a nord e a sud della linea ferroviaria. Ora, dopo l’apertura del nuovo sottopasso, sarà possibile chiudere quello fino ad oggi esistente ed utilizzato dai cittadini. Il nuovo tunnel, in base a quanto si apprende, è illuminato per garantire una mobilità sicura, non presenta barriere architettoniche ed è quindi accessibile a tutti.

«Con questo intervento si è realizzato un percorso pedonale che consente di collegare direttamente la zona Campagnole-Molini-Bosco Buri con Piazza Madonna di Campagna - ha spiegato il presidente della settima circoscrizione Carlo Pozzerle -. Anche questo micro cantiere va nella direzione di favorire interventi che consentano ai cittadini e alle cittadine di muoversi in modo sicuro, e con i minori disagi possibili, in una zona oggetto di importanti cantieri per la realizzazione di una infrastruttura di interesse nazionale».