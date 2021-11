Manca da casa da venerdì sera: scattate le ricerche di un anziano a Grezzana

A Grezzana sono scattate le ricerche di una persona scomparsa.

Questo l'appello lanciato dai volontari dell'associazione Penelope Veneto: «Luigi si è allontanato da casa ieri sera 19 novembre a piedi da Grezzana in provincia di Verona e non ha fatto più ritorno. Se lo vedete ditegli che lo stiamo cercando. Alto 1.70, circa 70 kg, segni particolari occhi celesti, naso schiacciato da pugile a seguito di una vecchia frattura del setto nasale, barba di tre o quattro giorni, Indossava jeans verde militare, felpa in pile bluette e camicia in flanella a quadri arancioni e rossi. Portava anche un cappello nero con risvolti grigio chiaro, non ha con sé il telefono né i documenti. Fate girare per favore chiunque lo veda contatti il 112 o l associazione Penelope a questo numero 3881122653».

In zona si sono diretti i carabinieri, la Protezione Civile e i vigili del fuoco con l'Ucl e una squadra da Verona, oltre ad un'altra proveniente dal distaccamento di Caldiero.