Anziano spintonato e rapinato al bancomat: malvivente scappa con il denaro

Un anziano è stato vittima di un rapina nella mattinata di mercoledì a Verona, dopo aver prelevato denaro da un bancomat.

Erano circa le ore 11 e l'82enne si è recato allo sportello automatico della filiale Unicredit di via Montorio, dal quale ha avuto 550 euro in contanti. Lì vicino però sarebbe stato presente un giovane, che probabilmente stava aspettando una vittima che potesse dare meno problemi possibile, il quale avrebbe avvicinato il pensionato con un pretesto e avrebbe iniziato a parlargli, ma ad un certo punto lo avrebbe spinto per strappargli di mano i soldi appena prelevati e poi dileguarsi.

La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno allertato il 118 e la polizia di stato. Spaventato, l'uomo è stato soccorso dai sanitari ma fortunatamente non avrebbe subito gravi conseguenze e ha fornito la propria versione agli agenti della Squadra Volanti intervenuti sul posto.

Il rapinatore avrebbe agito a volto scoperto e la rapina sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell'istituto di credito. Sul fatto ora indaga la Squadra Mobile della questura di Verona, che per risalire all''autore può dunque contare sulle immagini raccolte dall'occhio elettronico.