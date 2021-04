Anziano disperso in Lessinia: ritrovato dopo una notte di ricerche

Scattate intorno all'ora di mezzanotte, si sono concluse giovedì mattina le ricerche di un anziano in Lessinia.

Secondo quanto appurato, si erano perse le tracce dell'uomo nella zona di Malga Lessinia e, una volta scattato l'allarme, si sono mobilitati vigili del fuoco e Soccorso Alpino, che hanno battuta la zona di confine tra la provincia di Verona e quella trentina. Alla fine le operazioni hanno dato un buon esito: l'anziano infatti è stato ritrovato nei pressi di Malga Lavacchietto, nella zona di Ala, intorno alle 8.20. L'uomo era in stato confusionale, ma comunque in buone condizioni dopo aver trascorso una notte all'aperto.