Si perde nell'andare a trovare la moglie malata, 83enne soccorso dalla polizia

È stato un piccolo gesto ma particolarmente sentito ed importante quello di cui si sono resi protagonisti gli agenti delle Volanti della Questura di Verona. Un gesto che ha consentito ad una coppia di anziani coniugi, da tempo separati dalla malattia e dalle misure restrittive per l'emergenza epidemiologica, di ricongiungersi e di passare insieme qualche attimo di felicità in questo difficile momento.

È accaduto ieri mattina, 23 dicembre, quando gli agenti sono intervenuti in Via Pasteur, a Verona, a seguito di una segnalazione giunta al 113 per la presenza di un anziano in difficoltà. I poliziotti giunti sul posto hanno individuato l'anziano, un 83enne disorientato e sconfortato che ha riferito agli operatori di essere uscito di casa con la propria auto per andare a trovare l'amata moglie, malata di Alzheimer e ricoverata da tempo in una casa di cura di Mezzane di Sotto. Tuttavia, l’uomo non è riuscito a raggiungere la destinazione in quanto si è perso lungo il tragitto e, ormai disorientato e in preda all’agitazione, non è riuscito né a proseguire verso la struttura di cura né a ritrovare la strada di casa.

Vista la situazione, i poliziotti hanno subito rassicurato il cittadino in difficoltà e non hanno esitato ad accompagnarlo prima a casa, dove l’anziano vive da solo, e poi alla struttura di cura, dove lo attendeva l’anziana moglie. Al termine del tempo trascorso con la moglie, l'83enne e il personale della struttura di cura hanno ringraziato di cuore i poliziotti per la diponibilità, sottolineando come la visita avesse giovato in modo estremamente positivo ad entrambi, regalando qualche attimo di felicità.