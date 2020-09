Escono sul Garda per pescare, ma la barca affonda: anziano morto annegato

Un drammatico incidente si è consumato nella mattinata di martedì sul lago di Garda, nel comune di Peschiera, nel quale ha perso la vita un anziano, che si era recato sul posto per una giornata all'insegna della pesca.

Il fatto

Stando a quanto appreso, due anziani 77enni residenti nella provincia di Mantova, M.F. e R.V., avevano messo in acqua una barca open di 5 metri in località Porto Fornaci, dopodiché si sono allontanati dalla costa per gettare le esche. Una prima ricostruzione indica che ad un certo punto il natante avrebbe iniziato ad imbarcare acqua e ad affondare con grande rapidità, al punto che i due avrebbero appena fatto in tempo a lanciare l'allarme prima delle ore 10.

Alcuni pescatori si sono precipitati in loro aiuto, M.F. però non sapeva nuotare e, anche per la sua stazza, non sarebbe stato possibile recuperarlo nell'immediato, mentre R.V. cercava disperatamente di tenerlo il più possibile a galla. L'anziano sarebbe stato così inghiottito dal lago, ma l'arrivo di un'altra barca con tre persone a bordo ha permesso il suo recupero ed è scattata la corsa contro il tempo.

Soccorsi e rilievi

L'imbarcazione si è diretta a tutta velocità a riva, dove nel frattempo erano arrivati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, oltre ai vigili del fuoco con i sommozzatori, mentre a bordo avevano già preso il via le manovre di rianimazione, poi affidate al personale sanitario. Neanche l'utilizzo del defribrillatore però è bastato per far riprendere conoscenza allo sfortunato pescatore, che è morto sul posto. Illeso invece l'amico che era con lui.

Sul luogo sono arrivati via terra i carabinieri e dal lago la Squadra Nautica della Polizia di Stato: al momento non risultano essere avvenute collisioni con altre barche. È possibile invece che il natante abbia iniziato ad imbarcare acqua, dopo che uno dei due si è sporto forse un po' troppo in fuori, ma saranno gli accertamenti in corso a stabilire le cause della tragedia.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Verona ha disposto la restituzione della salma ai familiari, mentre i sommozzatori si occuperanno del recupero dell'imbarcazione affondata.