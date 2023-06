Anziani truffati da finiti avvocati e forze dell'ordine: quattro persone in carcere

Su di loro pendeva l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale scaligero e da quello di Trento, per una serie di truffe ai danni di persone anziane che sarebbero state messe in atto con la cosiddetta tecnica del "caro figlio/nipote": il sodalizio criminale sarebbe stato composto da 4 persone di origine campana e disarticolato dai carabinieri del Comando provinciale di Verona.

Gli indagati si sarebbero finti avvocati o operatori delle forze dell'ordine per contattare telefonicamente la vittima di turno, solitamente persone anziane e sole in casa, dunque vulnerabili, facendogli credere che un loro congiunto avesse provocato un grave incidente stradale e che sarebbe stato necessario pagare una “cauzione” per evitargli il carcere. Le donne, in stato di prostrazione, sarebbero quindi state convinte dall’interlocutore a raccogliere tutto il denaro e gli oggetti in oro che avevano in casa, per consegnarle ad un complice che di lì a breve si sarebbe presentato alla loro abitazione

L’indagine ha preso avvio nel mese di marzo 2022, dopo l'arresto in flagranza di due pregiudicati ad opera dei militari del Nucleo investigativo e avrebbe consentito di accertare numerose truffe commesse in varie province del Nord e del Centro Italia che, secondo le forze dell'ordine, avrebbe messo in evidenza un sodalizio strutturato e con ruoli ben definiti dal cosiddetto "centralinista" al cosiddetto "galoppino", destinato alla raccolta del denaro. I responsabili destinatari delle misure cautelari sono stati rintracciati con la collaborazione dei militari del Comando provinciale di Napoli e condotti in carcere con l’accusa di truffa aggravata e continuata in concorso.