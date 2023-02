Anziani truffati con finti rilevatori di gas e conti svuotati: 38enne arrestato

Sarebbero state innumerevoli, dal 2021 ad oggi, le truffe messe a segno dal legale rappresentante e amministratore unico di una società italiana attiva nella fornitura di dispositivi contro le fuoriuscite di gas, arrestatato nei giorni scorsi dai carabinieri ed ora ai domiciliari.

Avrebbe utilizzato sempre lo stesso modus operandi per carpire la fiducia di tante persone anziane: all'abitazione delle vittime, per lo più 80enni e 90enni, inviava un suo incaricato che si qualificava come addetto ai contatori del gas per intrufolarsi all'interno delle case. Approfittando del fatto che le persone fossero sole e con il pretesto di dover necessariamente installare dei nuovi apparecchi riferendosi a lavori condominiali insesistenti, che ne avrebbero richiesto l'intervento obbligatorio, l'addetto ingannava le vittime, facendo firmare loro un contratto intestato ad una ditta e cui chiedeva poi il pagamento immediato tramite POS di una cifra ben precisa. A quel punto però, secondo l'Arma, l'addetto si faceva consegnare le carte bancomat e talvolta anche il PIN di queste, digitando indebitamente sul POS cifre esageratamente superiori a quelle concordate, di cui le persone si accorgevano solamente in seguito, quando ricevevano la telefonata dalla propria banca perché il loro saldo era in negativo o quando ricevevano l’sms di avvenuti prelievi di importi non riconosciuti, quando il truffatore si era oramai allontanato.

Le prime denunce sono così arrivate al Comando della stazione dei carabinieri di Verona e sono partiti gli accertamenti sulla ditta di rilevatori di gas, per conto della quale sarebbero stati stipulati i verosimili contratti ed eseguiti i prelievi fraudolenti. L'amministratore unico e legale rappresentante, un 38enne italiano residente in provincia di Brescia, inoltre non è risultato nuovo a truffe del genere, considerati i suoi precedenti specifici.

Le indagini scaturite avrebbero fatto emergere un chiaro quadro accusatorio nei confronti dell’arrestato, ritenuto responsabile di truffa in concorso aggravata dall’aver profittato dell’età avanzata delle proprie vittime, che ha convito il gip di Verona ad emettere la misura dei domiciliari.