Anziana signora «disorientata» scompare da casa, ma un poliziotto fuori servizio le presta soccorso

La donna di 93 anni si era allontanata da casa non riuscendo più a trovare la via per farvi ritorno, il figlio: «Ringrazio di cuore tutto il personale della polizia di Stato»

Un'«inaspettata emergenza», è così che un cittadino veronese ha descritto la disavventura che, ieri pomeriggio, venerdì 25 giugno, lo ha visto coinvolto. Ma più di lui, così come riferito dalla questura di Verona, la vera protagonista della vicenda è stata sua madre di 93 anni, la cui scomparsa era stata denunciata poco prima delle 15.

L’anziana signora, secondo quanto si apprende dalla polizia, si sarebbe infatti allontanata dal proprio appartamento e, all’ora di farvi ritorno, si sarebbe però accorta di non essere più in grado di trovare la strada di casa. La polizia di Verona spiega quindi che la donna è stata rintracciata «disorientata, accaldata e demoralizzata» a circa 2 chilometri dall’abitazione, da un poliziotto fuori servizio che, insieme ad una pattuglia delle Volanti, ha così potuto prestare i primi soccorsi alla 93enne per poi riaccompagnarla a casa.

Il figlio, spiega la questura, sollevato dal ritrovamento dell’anziana madre, ha ringraziato di cuore non solo il collega che l’ha riconosciuta, ma anche tutti gli agenti delle Volanti che, in quel frangente, erano impegnati nelle ricerche: «Ringrazio di cuore tutto il personale della polizia di Stato che si è immediatamente attivato e ha risolto tempestivamente la nostra improvvisa ed inaspettata emergenza; la professionalità, la sensibilità e la cortesia che avete dimostrato sono stati per noi di grande conforto». Un’altra storia dunque conclusasi fortunatamente con un lieto fine, grazie soprattutto all'operato impeccabile degli agenti veronesi della polizia di Stato.