Si sporge per vedere se ci sono funghi e cade nel canale pieno d'acqua: anziana salvata dai carabinieri e da un passante

Poteva diventare un tragico incidente quello accaduto nel pomeriggio di venerdì ad Oppeano, fortunatamente invece la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

Erano da poco passate le ore 17, quando una signora classe 1938 stava tornando a casa percorrendo via Matteotti, una strada che costeggia un canale pieno d'acqua e anche abbastanza profondo. La donna, che chiameremo Anna (nome di fantasia), conosce bene la zona e sa che in questo periodo, con i primi freddi, in quel luogo iniziano a comparire numerosi i funghi, così si è fermata per vedere se ne erano già nati. Con attenzione, ha iniziato dunque ad osservare l'area, ma non vedendoli si è sporta leggermente in avanti, verso il canale, in un punto in cui non sono presenti parapetti: perso l'equilibrio, è finita in acqua con il suo deambulatore.

L'anziana si è trovata subito in difficoltà, annaspa, ma con fatica è riuscita a rimanere a stento aggrappata all'argine. L'acqua del corso però era molto fredda e il respiro si è fatto sempre più faticoso, mentre ogni secondo che passava sembrava durare un'eternità. Nel frattempo però un altro pensionato si trovava a casa ammalato e scrutava il tramonto dalla sua finestra, assistendo alla accidentale caduta di Anna nel canale. È partita immediatamente dunque la chiamata al 112, con l'operatore della compagnia dei carabinieri di Legnago che ha inviato sul posto un equipaggio dell'Aliquota radiomobile: arrivati sul posto, i militari hanno trovato un passante che a sua volta aveva avvistato la signora Anna in acqua, ma che da solo non riusciva a portarla in salvo, dal momento che era caduta da un'altezza di quasi due metri. I carabinieri si sono dunque gettati in acqua e con l'aiuto del passante sono riusciti a tirare fuori la pensionata, che è stata poi rincuorata ed affidata alla cure dei sanitario del 118, nel frattempo giunti sul posto.

Nessuna ferita è stata riportata dalla signora Anna, che in tarda serata ha fatto ritorno a casa. Per il passante ed i due carabinieri di Legnago invece un bagno fuori stagione e la soddisfazione di aver salvato una persona.