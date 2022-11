Anziana rapinata al cimitero e rimasta ferita: una coppia finisce in manette

Sono finiti in manette sabato scorso l'uomo e la donna, conviventi, che il 6 novembre avrebbero rapinato un'anziana nella zona del cimitero di San Bonifacio. Ad arrestarli sono stati i carabinieri della compagnia locale, dando esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare dei domiciliari emessa dal gip di Verona, si richiesta della procura scaligera, con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

Secondo quanto appurato dall'Arma, quella domenica la coppia avrebbe avvicinato una donna di 75 anni nella zona del camposanto, per strapparle via la borsa che aveva con lei, contenente documenti vari, un telefono cellulare e la somma in contanti di 180 euro. I due poi sarebbero scappati in auto, a tutta velocità, in direzione di Vicenza, mentre l'anziana, rovinata a terra nel tentativo di trattenere la borsa, ha subito lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.

Già noti alle forze dell'ordine, gli indagati sono stati individuati al termine delle articolate indagini condotte dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia sanbonifacese, che sarebbero riusciti a ricostruire i fatti e a risalire alla coppia.