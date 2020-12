Anziana raggirata e derubata fuori da supermercato: la polizia ritrova la borsa

Con un pretesto ha distratto un’anziana signora di 83 anni per sottrarle la borsa e fuggire, ma grazie all’intervento tempestivo degli agenti delle Volanti della Questura di Verona il maltolto è stato prontamente recuperato e restituito alla leggitima proprietaria.

Il tutto si è verificato intorno alle ore 10.30 di domenica scorsa nel parcheggio del supermercato Rossetto di corso Milano, a Verona, dove ad essere raggirata da un malintenzionato è stata una veronese classe 1937, che aveva appena effettuato i propri acquisti.

Secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine, dopo aver riposto le buste della spesa all’interno della propria auto, la signora è stata avvicinata da un uomo che l'ha invitata ad andare a controllare il carrello che aveva appena lasciato negli appositi stalli perché, a suo dire, aveva dimenticato qualcosa al suo interno.

La donna pertanto si è avvicinata all'area adibita al posteggio dei carrelli, lasciando per pochi attimi l’auto incustodita. A quel punto l'uomo avrebbe approfittato del suo momento di distrazione per appropriarsi della borsa presente sul veicolo e poi fuggire a bordo di un’autovettura grigia insieme ad altre persone. Una volta compreso di essere stata raggirata e derubata, l'anziana si è rivolta profondamente scossa all’addetto alla vigilanza del supermercato, che ha allertato la centrale operativa della Questura segnalando il furto avvenuto.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, che hanno tranquillizzato la vittima ed in breve tempo sono riusciti ad inviduare la macchina utilizzata dal malvivente per allontanarsi e a risalire all'intestatario. Poco dopo, non lontano da Forte Azzano, i poliziotti hanno ritrovato la borsa sottratta e l’hanno subito restituita alla proprietaria.

Sono ancora in corso ulteriori approfondimenti investigativi da parte delle forze dell'ordine, finalizzati all’individuazione di tutti i soggetti coinvolti.

Quella dei furti nei parcheggi dei supermercati è ormai diventata una tecnica assodata e diversi sono stati gli episodi di questo tipo segnalati, soprattutto nei giorni a ridosso delle festività quando l’affluenza nei supermercati aumenta.

Pertanto, gli agenti della Polizia di Stato invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a non lasciare mai incustoditi, neppure per pochi minuti, gli oggetti di valore.