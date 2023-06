Sta bene la 16enne di Castelnuovo allontanatasi da casa, ma non vuole rientrare

Risultava scomparsa dal 29 maggio scorso e da quel giorno l'hanno cercata anche al di fuori dei confini veneti. Ma Anyi Arismeli sta bene. La 16enne di nazionalità dominicana, residente insieme alla famiglia a Castelnuovo del Garda, ha contattato la mamma e i carabinieri rassicurando sulle sue condizioni ma aggiungendo di non voler rientrare a casa.

Erano stati i genitori della ragazza a lanciare un appello, anche attraverso i social e tramite la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?. Avevano chiesto di contattare le forze dell'ordine se si avessero avute informazioni o se qualcuno avesse visto la 16enne nei giorni scorsi. E durante l'appello lanciato sul programma di Rai 3, i genitori avevano anche riferito che la giovane si era messa in contatto con loro al telefono con un numero privato, chiedendo di ritirare la denuncia di scomparsa.

Ieri, 7 giugno, secondo quanto riferito da TgVerona, la 16enne ha chiamato di nuovo la madre e poi anche i carabinieri, dicendo di stare bene e ribadendo la sua volontà di non tornare a casa. I genitori però non sono d'accordo e questo potrebbe comportare dei rischi legali per chi ha favorito la fuga della ragazza e le ha dato ospitalità.