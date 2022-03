A Verona prima somministrazione in Italia di anticorpo monoclonale via intramuscolare ai pazienti fragili Covid

Nell'ambulatorio di Malattie Infettive dell’Ospedale Borgo Roma è stata trattata la prima paziente con infezione da Sars-CoV-2, sintomatica ed immunodepressa, di 55 anni, con l'anticorpo monoclonale per via intramuscolo (Evusheld). Lo fa sapere l'azienda ospedaliera di Verona che in una nota spiega come l'obiettivo, nell’ambito della ricerca, sia quello di «individuare la migliore terapia ambulatoriale per i pazienti fragili con Covid-19». Il direttore generale, dott. Callisto Marco Bravi, spiega a tal proposito: «Questo anticorpo monoclonale è una grande innovazione per il paziente, poiché la tempistica di somministrazione da un'ora si riduce a cinque minuti».

Secondo quanto comunicato dall'Aoui, la terapia è disponibile all'interno dello studio MANTICO-2, finanziato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e coordinato dalla stessa Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, in particolare dalla prof.ssa Evelina Tacconelli, in quattordici centri italiani. Nello studio si compara l’efficacia di un anticorpo monoclonale per via endovenosa (Sotrovimab) sia con il nuovo anticorpo monoclonale Evusheld somministrato per via intramuscolare, sia con la terapia orale in compresse (Paxlovid), analizzando anche le varianti del virus responsabile dell’infezione.

«L'innovazione di questa terapia oltre che nella rapidità di somministrazione sta anche nella durata dell'effetto. - afferma la prof.ssa Evelina Tacconelli, direttrice dell’Unità operativa complessa malattie infettive - Gli anticorpi, infatti, permangono nel sangue per almeno sei mesi proteggendo il paziente da ulteriori infezioni».

Al di fuori degli studi clinici come MANTICO-2, Evusheld è al momento disponibile in Italia solo come profilassi pre-esposizione nei pazienti severamente immunocompromessi: «Questa terapia - prosegue la prof.ssa Evelina Tacconelli - è utilizzabile sia nei pazienti vaccinati che non vaccinati ed è efficace sulle varianti attualmente circolanti». La prof.ssa Tacconelli quindi conclude: «È davvero essenziale oggi poter diminuire l’ospedalizzazione dei pazienti severamente immunocompromessi, nei quali la vaccinazione potrebbe non essere sufficiente a ridurre il rischio».