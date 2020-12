Fontana: «Da domenica Lombardia zona gialla». Confini regionali aperti una settimana

«Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla. Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore». Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana in un video su Facebook in riferimento alle prossime valutazioni della cabina di regia sui dati epidemiologici attese per venerdì 11 dicembre.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha quindi proseguito: «Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio. Esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus».

La cosa avrà inevitabilmente degli effetti molto importanti anche per il territorio veneto e quello veronese in particolare. Una volta divenuta zona gialla la Lombardia domenica 13 dicembre, infatti, anche gli spostamenti tra due Regioni zona gialla (salvo che il Veneto divenga invece nel frattempo zona arancione), saranno consentiti fino al 20 dicembre compreso. La cosa potrebbe anche avere un certo impatto dal punto di vista epidemiologico, ed è quanto abbiamo provato a porre in evidenza in questo precedente articolo.

Dal 21 dicembre, invece, entreranno al contrario in vigore le specifiche ulteriori restrizioni sugli spostamenti previste dall'ultimo Dpcm che limiteranno gli spostamenti tra tutte le Regioni, indipendentemente dal loro colore e, dunque, dalla rispettiva fascia di rischio. Ma dal 13 al 20 dicembre l'intera area gialla in Italia si presenterà con le regole, comprese quelle sugli spostamenti, che sono in vigore già oggi e, dunque, anche i familiari, gli amici o i fidanzati che finora sono stati separati dal confine tra Lombardia e Veneto, potranno rivedersi. Allo stesso modo tra le ore 5 del mattino e le 22 della sera, cioè in orario non di "coprifuoco", sarà possibile muoversi senza alcuna motivazione anche dal Veneto alla Lombardia e viceversa.