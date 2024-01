Quinto anniversario della morte di Lorenzo Casini, una pattinata per ricordarlo

Mercoledì scorso, 3 gennaio, è stato il quinto anniversario della morte di Lorenzo Casini, il 22enne deceduto nella sua abitazione di Costermano e sulla cui morte è ancora aperta un'indagine in procura.

E anche quest'anno la ricorrenza permette agli amici e ai parenti del giovane di ricordarlo. I pensieri e le preghiere per Lorenzo Casini sono stati fatti volare in cielo sotto forma di palloncini dal cimitero in cui riposa. E dopo la messa in memoria del 22enne, la madre Elisabetta Casini insieme ad un gruppetto di amici si è fermata a ricordare le passioni ed i sogni di un giovane la cui vita è stata interrotta in circostanze ancora misteriose.

E per questo quinto anniversario, gli amici di Lorenzo Casini vogliono ricordarlo anche con una pattinata sul ghiaccio organizzata per domenica prossima, 7 gennaio, alla pista di Piazza Catullo a Garda.