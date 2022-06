Anniversario dei carabinieri a Verona. «Aumentata percezione della sicurezza»

Ieri mattina, 6 giugno, nella sede del comando provinciale, i carabinieri di Verona hanno celebrato il 208esimo anniversario di fondazione dell'Arma.

Negli ultrimi due anni, l'evento aveva avuto una valenza esclusivamente interna a causa della pandemia. Ma ieri, il comandante provinciale Pietro Carrozza ha potuto fare gli onori di casa ricevendo le autorità civili, religiose e militari ed alcuni ospiti di fronte ad uno schieramento rappresentativo di tutte le realtà e le specialità dell'Arma, tra cui una rappresentativa di tutti i comandanti di stazione del territorio scaligero.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del labaro del Comune di Verona, decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare, e da quello della Provincia. In apertura, il prefetto di Verona Donato Cafagna, al fianco del comandante Carrozza, è passato in rassegna dello schieramento. In seguito, è stata data lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'ordine del giorno del comandante generale dei carabinieri Teo Luzi. È stata la volta, poi, del comandante provinciale che ha rivolto un saluto ai militari dell'Arma ed ai loro familiari. E, infine, sono state consegnate le ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. Attività riassunte nel discorso del comandante Pietro Carrozza.

«Ringrazio l'autorità giudiziaria ordinaria, militare e distrettuale antimafia, che con la loro premurosa e sensibile direzione hanno permesso di assicurare alla giustizia nell'ultimo anno 791 persone e denunciare in stato di libertà ulteriori 6.078 seggetti. Tale sapiente guida ha permesso, peraltro, di portare a termine: l'operazione Taurus, che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale riconducibile a famiglie ‘ndranghetiste; l'arresto di sei soggetti responsabili anche del sequestro di persona perpetrato nei confronti di un professionista residente nel Gardesano; l'arresto di sette soggetti riconosciuti quali responsabili di un'associazione per delinquere finalizzata ai furti ai bancomat con l’uso di esplosivo; l'arresto di due soggetti, responsabili di omicidio aggravato, delitto commesso nella pianura veronese in danno di un cittadino albanese ucciso a colpi di pistola nell'ambito di una trattativa per la cessione di cocaina; il fermo di indiziato di delitto di tre soggetti resisi responsabili di numerosi furti in negozi di pregio in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia; e la disarticolazione di un'organizzazione dedita alla contraffazione di titoli onorifici. Inoltre, sono state controllate 187.566 persone da 40.373 servizi esterni. E si è infine tangibilmente rafforzata la percezione della sicurezza a Verona».