Una persona è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Peschiera del Garda, dopo un annegamento avvenuto a Bardolino.



Stando alle prime informazioni giunte, il fatto si sarebbe verificato intorno alle 15.30 con una dinamica che non è ancora stata comunicata. In soccorso della persona è arrivato il personale del 118 con un'ambulanza infermierizzata e un'auto medica, per condurla alla clinica Pederzoli.Sul posto anche i carabinieri.