Corsa in aiuto del fratellino, è stata inghiottita dal Garda: non sono bastati i soccorsi per salvare Anna

Insieme al fratello di 14 anni e alla sorella di 17 si era recata a Garda, alla spiaggia al Corno, per godersi una giornata di sole in mezzo a turisti e altri veronesi, tutti alla ricerca di un bagno refrigerante. Una giornata da trascorrere all'insegna della spensieratezza, sulla quale invece si è abbattuta una tragica sorte: il fratellino in difficoltà, la corsa per prestargli soccorso e la sorella maggiore che viene inghiottita dalle acque del lago.

Non c'è stato niente da fare per Anna Lorenzi, residente nel quartiere di Borgo Nuovo a Verona, che nel mese di dicembre avrebbe compiuto 21 anni. Quando i soccorritori l'hanno recuperata ad una trentina di metri dalla riva e a sei di profondità, nel pomeriggio di sabato, le sue condizioni erano già disperate e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla.

Il soccorso al fratello

Arrivati sul posto, i tre fratelli si sono sistemati sulla spiaggia fino a quando non è arrivata l'ora di fare un bagno. In acqua con un materassino, ad un certo punto il 14enne si sarebbe trovato in difficoltà e a la sorella più grande allora è accorsa in suo aiuto, sorreggendolo e chiedendo l'aiuto degli altri bagnanti. Due ragazzi sono arrivati a nuoto in loro soccorso, ad una decina di metri dalla riva: recuperato e portato sulla terra ferma il 14enne, la 20enne invece sarebbe sparita dal loro sguardo. Stava verosimilmente cercando di trainare a riva il materassino, quando non sarebbe più riuscita a rimanere a galla, forse per aver ingerito dell'acqua, per un malore o per la fatica, resta il fatto che la giovane si è inabissata, senza più tornare in superficie.

L'allarme e le ricerche

Tramite i carabinieri di Peschiera del Garda, alla sala operativa della guardia costiera di Salò la richiesta di soccorso da parte dei familiari è arrivata dunque nel primo pomeriggio. Il mezzo GC B135 con a bordo il "soccorritore marittimo", è così intervenuto immediatamente nelle acque dov'era stata avvistata l’ultima volta la giovane e sono subito partite le ricerche con una serie di immersioni in snorkeling per scandagliare il fondale e trovare al più presto la 20enne, mentre la sala operativa ha richiesto anche l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia e sul posto è stata inviata anche l'idroambulanza di Bardolino. Dirottato dalla sponda bresciana del Garda, in zona è giunto anche il mezzo GC A58 della guardia costiera, ma questo non è bastato a salvare la vita di Anna.

Individuata dai sommozzatori, la giovane è stata recuperata e portata a riva in condizioni disperate per essere affidata al personale sanitario, che ha immediatamente dato il via alle manovre di rianimazione. La 20enne sarebbe rimasta in acqua diversi minuti e ancora più a lungo sono durati i tentativi di rianimarla, ma oramai per lei non c'era più nulla da fare ed è deceuta sulla spiaggia del Garda.

Il corpo è stato coperto da un telo e il pm di turno, informato dei fatti, ha disposto che venisse restituito ai familiari, che nel frattempo si erano portati sul luogo del tragico episodio.