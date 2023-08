Animalisti provano a bloccare un treno a Porta Nuova e la cantante Giorgia li applaude

Stavano per piazzarsi sui binari alla stazione di Verona quando è intervenuta la polizia ferroviaria per bloccarli. Così gli agenti hanno fermato l’azione del gruppo animalista “Centopercentoanimalisti”, che avevano in mente di bloccare il treno frecciarossa 8509 proveniente da Bologna in direzione Trento, Bolzano ad alta velocità in partenza di Verona e diretto prima a Trento e poi a Bolzano.

Il tutto per protestare contro le politiche delle province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito della gestione degli animali selvatici. In particolare la gestione della presenza degli orsi e dei lupi nella regione. Così martedì pomeriggio, un gruppo di militanti è arrivato alla stazione di Verona Porta Nuova con uno striscione con su scritto “Orsi e lupi non si uccidono. Trentino Alto Adige vergogna”.

«La scelta del frecciarossa 8509 non è stata casuale, il treno si ferma a Verona porta nuova 12 minuti prima di ripartire, quindi i nostri militanti avevano tutto il tempo per srotolare lo striscione ed agire - scrivono da Centopercentoanimalisti -. La sostanza comunque non cambia, le nostre azioni continueranno, nessuna tregua alle politiche sanguinarie del Trentino Alto Adige.

Episodio che merita di essere menzionato: dal frecciarossa è scesa la cantante Giorgia, che si è fatta un selfie con i ragazzi che reggevano lo striscione ed ha fatto i complimenti per l’iniziativa».

Gli animalisti poi proseguono: «Le giunte provinciali del Trentino e del Sud-Tirolo proseguono nei loro progetti criminali di sterminio di Orsi e Lupi. Ora non cercano neanche più pretesti, sfruttano anche racconti fantascientifici di turisti che si attendano nei boschi. Quello che vogliono, Fugatti e il suo omologo tedescofono Kompatscher, è la possibilità di decidere chi e quando uccidere, senza controlli. Questo a prescindere da norme e disposizioni dello Stato, le cui Leggi dovrebbero prevalere.

«Ma il governo ha deciso di non opporsi alle decisioni regionali. È evidente che l’autonomia va tolta a chi non sa farne uso corretto: ma gli interessi, economici e politici, sono troppi. E della vita degli animali, della natura, del patrimonio comune a tutti gli Italiani, interessa ben poco.

Importano le pressioni dei cacciatori, degli speculatori e di pochi allevatori e gestori di aziende rimasti con la mentalità ottocentesca».

Così gli animalisti hanno tentato di bloccare il treno Frecciarossa 8509 proveniente da Bologna e diretto a Bolzano, ma sono stati fermati mentre stavano per occupare i binari. Successivamente sono intervenuti agenti della Digos che hanno identificato tutti i partecipanti al blitz.