«Cagnolina abbandonata a sé stessa», 100% Animalisti fanno intervenire i carabinieri

Nei giorni scorsi, il movimento 100% Animalisti ha ricevuto una segnalazione. «Ci comunicavano che a Zevio, all'interno di una giardino, si trovava una femmina di boxer, forse operata di recente, visibilmente denutrita e con un collare sporchissimo».

Sabato, 25 marzo, intorno alle 16, alcuni militanti dell'associazione sono andati a Zevio ed hanno verificato di persona quanto era stato loro segnalato. Successivamente, gli animalisti hanno contattato i carabinieri. «Nella casa ci abita un ragazzo che però non è il proprietario del cane - hanno raccontato i militanti di 100% Animalisti - Il proprietario non era in casa. Tuttavia, i carabinieri di Zevio sono riusciti a a contattarlo e chiedere un incontro. La boxer sicuramente è stata fatta ingravidare in passato, ma vederla in quello stato, praticamente abbandonata a sé stessa, seppur in una casa con giardino con acqua e cibo, fa male al cuore. Siamo disposti a farla adottare e il proprietario si faccia un esame di coscienza».